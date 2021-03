Carte blanche: Pour une conception politique du salaire

Le salaire est un élément central, mais aussi paradoxal de notre société. Central, car il concerne près de 4,5 millions de Belges (employé·e·s, chômeuses et chômeurs). Statistiquement, cette estimation devrait être revue à la hausse tant le revenu d’une part croissante des « faux » indépendant·e·s (Uber, Deliveroo, etc.) relève désormais du rapport salarial.

Il est aussi paradoxal. Comme contrepartie au fait d’obéir à un patron, ce qu’on appelle la subordination salariale, le salaire légitime la domination d’une grande majorité de la population par une minorité de propriétaires. Un rapport de domination qui peut conduire à la dégradation des conditions d’existence des salarié·e·s (précariat, burn-out, exposition sans protection au risque Covid ! etc.). Dans cette perspective, le salaire ne vise qu’à amortir quelque peu un vol manifeste. Le salaire d’un travailleur ou d’une travailleuse du secteur privé n’équivaut en effet en moyenne qu’à 55 % de la richesse que son travail a produit. Le reste, c’est, à peu de chose près, le revenu de cette minorité de propriétaires (y compris l’amortissement des outils et, quand ils acceptent d’y consentir, l’investissement). Alors, lorsqu’on discute d’une « aumône salariale » de 0,4 %, lorsque le patronat et ses organisations représentatives s’appesantissent sur « l’irresponsabilité » d’une grève par temps de Covid, entre l’étonnement et le dégoût, une question s’impose : pourquoi tant de haine contre les salaires et les salarié·e·s ? Ces dernièr·e·s qui étaient, pourtant, jugé·e·s essentiel·le·s il y a encore quelques mois et dont les savoir-faire devront être mobilisés dans le cadre de la relance économique.

Un levier de transformation

Le salaire n’est pas seulement un médicament pour nous faire oublier notre condition de « salarié·e qui travaille pour qu’un autre accumule du capital », ou encore un droit à consommer, il s’agit aussi d’un puissant levier de transformation politique et sociale, c’est la face moins visible, et pourtant la plus importante, du paradoxe. C’est une vérité historique, plus les salaires augmentent, plus les inégalités régressent, plus la société se transforme. Nous n’évoquons évidemment pas ici le salaire « net » comme pouvoir d’achat, certes crucial pour améliorer les conditions de vie des plus précarisé·e·s. Nous traitons de cette partie du salaire que nous mettons en commun et qui nous permet de produire des biens et des services sans la contribution des propriétaires. Au travers de la sécurité sociale, le salaire est, en effet, un puissant levier d’investissement dans l’industrie des soins de santé, si essentiels hier à celles et ceux qui lui refusent aujourd’hui un financement correct. Dans un second temps, il contribue bien plus que les revenus du capital au financement des services publics. Au travers des dispositifs de chômage économique, ce sont également nos salaires qui, depuis une année, maintiennent l’économie à flot et permettent que les faillites, le chômage et la pauvreté n’explosent pas littéralement. Sur le même modèle, nos salaires pourraient aussi contribuer, à l’avenir, à relever le défi de la transition énergétique.