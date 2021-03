Emmanuel André et Marius Gilbert au «Soir»: «La situation est moins grave qu’en octobre, mais l’épidémie est en train de décoller»

Comment qualifier la situation ? Prévisible, selon les experts de la KULeuven et de l’ULB : avec un variant plus virulent et plus contagieux, une troisième vague était attendue. Mais aussi préoccupante, les hospitalisations étant en hausse.

Nous sommes bien dans une troisième vague de l’épidémie, confirme Marius Gilbert (ULB). « Mais elle n’aura pas la même amplitude que la deuxième, même si la hausse est très nette. » L’épidémiologiste rappelle que la configuration est différente par rapport à la séquence d’octobre : « L’hiver était devant, alors qu’ici, les beaux jours arrivent, on va aérer et sortir davantage. Aujourd’hui, environ 20 % des Belges ont des anticorps (ils étaient 8 % en automne). On tire d’une certaine manière “profit” de cette seconde vague qui a affecté de nombreuses personnes. Sans compter qu’on approche du million de personnes vaccinées. Donc on peut dire qu’entre 25 % et 30 % de la population dispose d’une forme de protection. »