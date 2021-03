Marius Gilbert au «Soir»: «On ne peut pas ne rien faire»

Emmanuel André et Marius Gilbert s’accordent pour dire qu’il est temps d’agir. L’épidémie peut vite atteindre des sommets et le risque de surcharge des hôpitaux est à nouveau réel.

Que se passerait-il si on ne faisait rien pour empêcher à nouveau la propagation fulgurante de l’épidémie ? « Ce serait un pari risqué, car il part du principe que la réalité va plafonner conformément à ce qui a été prédit dans les modèles. Mais ça peut monter très haut : jusqu’à 300-400 hospitalisations par jour et probablement une même courbe ascendante pour les soins intensifs », alerte Marius Gilbert (ULB). « On est déjà au-dessus du scénario envisagé par les mathématiciens Hens et Franco, qui, par ailleurs, avaient intégré un déploiement de la vaccination conforme au calendrier. Or, on n’est pas tout à fait dedans. »

Le message est clair : « On ne peut pas ne rien faire. Je sais que c’est psychologiquement très difficile et que la société n’est pas prête à ça, vu qu’on vient de passer par un relatif relâchement, mais il faut agir. »