Bourse de Bruxelles - Les inquiétudes sanitaires pèsent toujours sur les marchés

La tendance était largement négative mercredi matin en Europe où les inquiétudes sanitaires incitaient toujours à la prudence. Vers onze heures, l?indice BEL 20 reculait de 0,6 pc à 3.854 points avec 14 de ses éléments dans le rouge, Sofina (286,00) étant stationnaire. Galapagos (65,20) et arGEN-X (246,40) emmenaient les baissas en reculant de 2 et 1,7 pc devant AB InBev (52,33) et Umicore (45,21) qui abandonnaient 1,6 et 1,4 pc. KBC (62,16) et Ageas (49,19) regagnaient par contre 0,2 et 0,4 pc, GBL (87,72) et Melexis (87,30) s?appréciant de 0,8 et 1 pc. Solvay (104,35) et UCB (78,86) valaient 0,9 et 0,8 pc de moins que la veille, Elia (90,20) cédant 0,9 pc. Proximus (17,73) et Telenet (34,58) étaient négatives de 1,2 et 0,6 pc, Orange Belgium (22,90) et Bpost (8,10) concédant par ailleurs 0,2 et 0,1 pc.