Météo: le thermomètre devrait atteindre les 18 degrés en début de semaine prochaine

Le thermomètre va s’approcher des 20 degrés. Selon l’IRM, il devrait atteindre les 18 degrés par endroits mardi prochain et 17 degrés dès lundi.

Ce mercredi après-midi, des nuages se développeront, essentiellement sur le centre et l’ouest, mais le temps restera sec et lumineux. Les maxima évolueront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 14 ou 15 degrés sur la partie centrale du pays.

Jeudi, le ciel sera nuageux et quelques pluies intermittentes sont attendues. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés en haute Ardenne et par endroits 13 degrés dans l’ouest.