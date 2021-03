Comité de concertation: un homme danse pour la réouverture du secteur culturel (vidéo)

Il s’est exécuté dans une tenue rose et noir devant un panneau « Switch culture on. »

Il s’agit d’une initiative originale. Alors qu’un Comité de concertation a débuté ce mercredi 24 avril afin de revoir les mesures sanitaires, un homme a souhaité sensibiliser l’opinion à sa façon.

Devant les caméras de l’agence Belga, il a exécuté une chorégraphie dans une tenue rose et noir devant un panneau « Switch culture on. »

Pour rappel, des politiques et experts ont prôné une sorte de lockdown. Une voie médiane se fait jour, retenue par le kern, tard mardi soir, avec des mesures calibrées : fermeture des métiers de contact et des écoles en présentiel avant Pâques et commerces ouverts sur rendez-vous.