L’orthokératologie: des lentilles de nuit pour voir le jour

C’est une situation que tous les myopes connaissent sans doute le matin. Lorsque le réveil sonne, pour s’extirper de leur lit, ils cherchent à tâtons leur paire de lunettes pour y voir enfin clair. Depuis plusieurs années cependant, une nouvelle technologie permet de balayer d’un revers de la main ce réveil flou. Son nom ? L’orthokératologie. « Il s’agit de lentilles rigides de grand diamètre qui vont « mouler » l’œil afin d’aplatir la cornée et donc corriger la myopie », développe David Rozental, optométriste à Bruxelles. Pour comprendre plus facilement leur fonctionnement, il faut revenir à la cause de ce dysfonctionnement visuel. « Chez un myope, la longueur de l’œil est trop importante par rapport à la puissance optique de la cornée. Cela signifie que les rayons lumineux captés vont focaliser en avant de la rétine au lieu de focaliser sur celle-ci. Pour corriger cela, il existe théoriquement deux solutions. Soit on raccourcit la longueur de l’œil, ce qui n’est techniquement pas possible.