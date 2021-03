La conférence de presse qui suit le comité de concertation aura lieu à 13h20, a annoncé mercredi le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo.

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions se sont réunis à 9h au Palais d’Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l’évolution de la pandémie. Ils annonceront de nouvelles mesures pour faire face à l’augmentation des chiffres des hospitalisations pour cause de Covid-19.