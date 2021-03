Alexander De Croo: «Nous sommes dans une nouvelle phase de la pandémie» (direct)

« L’objectif est de passer un été plus léger et c’est à portée de main, a déclaré Alexander De Croo. Le succès passera par la vaccination et le respect des règles. »

Le Comité de concertation a tranché et les différents responsables s’expriment lors d’une conférence de presse. « Le variant britannique est devenu dominant dans notre pays, a déclaré Alexander De Croo. Nous sommes dans une nouvelle phase de la pandémie. » « L’évolution que nous voyons n’est pas exponentielle, a relativisé le Premier ministre. Mais ce n’est pas pour cela que la situation n’est pas inquiétante. » « Le Comité de concertation a opté pour une ‘pause de Pâques’», a-t-il également expliqué.

Les écoles seront fermées dès lundi, sauf les maternelles, a annoncé Alexander De Croo. Pour se rendre dans les magasins non-essentiels, il sera nécessaire de prendre rendez-vous et interdit d’y aller à plus de deux. La bulle sociale passe de 10 à 4 en extérieur. Les métiers de contacts non médicaux seront fermés. Les voyages non essentiels restent interdits. L’accent sera mis sur le télétravail et des contrôles seront menés.