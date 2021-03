Parmi cette jeune génération qui est en train d’exploser, figure Damjan Pavlovic. Peut-être pas le plus doué techniquement, mais sans aucun doute l’un des plus combatifs. Une hargne et une envie qui incarnent à merveille « l’esprit Standard ». « J’ai toujours eu du caractère, j’ai toujours mis le pied », explique le jeune Belge. « Je sais que, si je ne le mets pas, je vais prendre des coups. Donc je préfère les donner… »