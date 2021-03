Les coiffeurs referment pour un mois

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions sont réunis depuis 9h au Palais d’Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l’évolution de la pandémie. Ils ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à l’augmentation des chiffres des hospitalisations pour cause de Covid-19.

Les métiers de contact, qui ont pu rouvrir il y a quelques semaines seulement, vont devoir cesser leurs activités de nouveau. On ferme les professions de contact non médicales, les coiffeurs et barbiers, instituts de beauté, tatouage, piercing, pédicure non médicale, manucure, massage.

Les mesures entrent en vigueur vendredi à minuit, elles s’appliqueront jusqu’au 25 avril.