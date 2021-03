Coronavirus - La FEB déplore des mesures douloureuses et demande une accélération de la vaccination

La FEB déplore, mercredi, des mesures douloureuses pour les entreprises, décidées à l'issue du Comité de concertation. Elle émet aussi de "sérieux doutes" quant à l?efficacité des nouvelles restrictions imposées aux commerces non essentiels. La Fédération des entreprises de Belgique demande une limitation maximale des contacts et une accélération de la campagne de vaccination.

Consciente de la gravité de la situation, la FEB se pose de "sérieuses questions" sur le nouveau confinement, qui frappe durement le monde des entreprises.

"Le fait, par exemple, que les commerces non essentiels ne puissent plus ouvrir que sur rendez-vous est particulièrement difficile. Depuis la réouverture des commerces non essentiels en décembre, nous n?avons pas constaté d?augmentation significative du nombre de cas de coronavirus dans les mois qui ont suivi... jusqu?à ce qu?on augmente la bulle extérieure à 10", souligne la FEB.

"De plus, ces entreprises ont investi massivement pour que les achats se fassent dans les conditions les plus sûres possible. S?il y a des problèmes quelque part, il est plus probable qu?on les trouve dans la rue où le ?contrôle social? laisse souvent à désirer", poursuit la FEB.