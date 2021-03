Construction: bois et paille font bon ménage

Une construction en structure bois et isolation paille dans un bâtiment du secteur tertiaire ? C’est possible.

Cela deviendra même réalité sur les hauteurs de Namur avec la construction prochaine des futurs locaux du Cluster Eco-construction, organisme qui regroupe 260 professionnels du secteur de la construction écologique en Wallonie. Le bâtiment sera implanté au sein du parc d’activités Ecolys à Suarlée.

Les architectes d’helium3 et d’Havresac en ont assuré la conception.

Composé d’un rez et d’un étage, le bâtiment sera constitué de différents modules préfabriqués en atelier, puis assemblés sur chantier. C’est l’entreprise Mobic qui gère cette partie. Il sera fait usage de bois brut pour les faces internes et externes du bâtiment, via l’utilisation de demi-grumes d’épicéa, et de paille compressée, histoire de lui assurer sa densité la plus performante en termes d’isolation, de régulation hygrométrique et de résistance au feu.