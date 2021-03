La Commission étend et renforce le contrôle des exportations de vaccins depuis l’UE

La Commission européenne a adopté mercredi des ajustements au mécanisme européen de « transparence et d’autorisation » des exportations de vaccins anti-covid et substances actives de vaccins depuis l’UE. De nombreux pays qui étaient précédemment exemptés de ce contrôle sont désormais également concernés. L’exécutif européen veut ainsi « avoir une vision complète de ce qu’il se passe en dehors de l’UE, et éviter les contournements des règles », a expliqué en conférence de presse le commissaire Valdis Dombrovskis.