Waterloo: le nouveau site du Bix est terminé

Redevco, filiale de Cofra Holding AG, annonce avoir terminé la rénovation du retail park de Waterloo Bix (plus connu sous l’ancien nom Bigg’s), à Mont-Saint-Jean.

Le chantier avait débuté au printemps 2017 et les travaux se sont poursuivis par étapes successives afin de maintenir au maximum l’activité commerciale sur le site. Le résultat de ce redéveloppement est un parc commercial d’envergure régionale d’une vingtaine d’unités pour un total de près de 37.000 m² offrant une nouvelle image architecturale résolument contemporaine et un mix commercial très large. Avec les dernières ouvertures de Kojump (parc à trampolines) en septembre et de Carglass à la mi-février 2021, la rénovation est maintenant totalement terminée.

Situé non loin de la butte du Lion, le site a d’abord accueilli un Sarma (voilà qui ne nous rajeunira pas…) dans les années 70 avant de devenir un des deux Bigg’s de Belgique en 1994 puis, finalement, un hypermarché Carrefour au début des années 2000.