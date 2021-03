Carte blanche: Non à un aménagement du territoire dicté par une logique de profit!

Quoi de plus politique en effet ? Nous voici face aux dérèglements climatiques, à la perturbation du cycle de l’eau, à la sixième extinction des espèces, à la disparition des petites exploitations agricoles et à l’explosion des inégalités sociales : la façon dont nous agissons sur nos territoires n’a-t-elle pas des implications décisives pour chacun·e d’entre nous ?

Refusant cette dynamique infernale, de nombreux collectifs citoyens organisent la riposte. Guidés par une logique de bien commun, ils luttent pour préserver et défendre les milieux de vie auxquels ils sont attachés. Souvent créés dans l’urgence et portés par des non-spécialistes, ils font irruption dans les débats publics et contribuent à politiser les questions d’aménagement du territoire.

En ce moment même, le confinement de nos activités sociales montre combien l’accès à des espaces extérieurs de qualité est crucial et inégalement distribué. Une grande partie de la population ne dispose pas d’un jardin et doit trouver ailleurs des espaces pour s’aérer et se ressourcer. Les parcs publics, jardins partagés, potagers collectifs, friches bourdonnantes de vie, chemins forestiers et paysages ruraux préservés ne sont pas de simples ornements accessoires. Ils sont une véritable richesse collective à défendre, à chérir, à étendre et à rendre davantage accessible.

Voyant tout cela, pouvons-nous encore laisser libre cours à un modèle d’aménagement du territoire dicté par une logique de profit ? Faut-il céder aux promoteurs immobiliers et aux pouvoirs publics quand ils s’entêtent dans une voie sans issue à la seule fin d’accroître le capital d’acteurs privés ? Faut-il faire semblant de croire à leurs nouvelles rhétoriques « éco-durables » ? N’est-il pas plutôt temps de changer de direction et d’élaborer des relations apaisées avec nos milieux de vie ?

Se renforcer mutuellement

Trop longtemps, les personnes opposées à des projets d’aménagements soi-disant « ambitieux » ont été qualifiées de « Nimby » (« Pas Dans Mon Jardin ! »), accusées de défendre égoïstement leur intérêt particulier face aux intérêts supérieurs de la société. Mais aujourd’hui, cet argument ne tient plus. Car si l’attachement à un lieu reste un puissant moteur d’action, les groupes qui luttent pour la protection d’un territoire apparaissent de plus en plus comme les véritables gardiens de l’intérêt collectif.

Depuis quelques années, élargissant leur lutte initiale, certains de ces collectifs se rencontrent, tissent des liens de solidarité et se renforcent mutuellement. C’est ainsi qu’est né Occupons le Terrain : un réseau qui veut recenser, cartographier, fédérer, outiller et faire entendre les citoyens et citoyennes qui défendent nos milieux de vie. Pas à pas, d’échanges de pratiques en mobilisations partagées, ce réseau a grandi, accumulant de l’expérience et des compétences pour tenir en échec les bétonneurs les plus voraces…

Aujourd’hui, Occupons le Terrain est heureux de partager ce savoir-faire, sous la forme d’un Manuel de résistance aux projets inadaptés, imposés & nuisibles, librement accessible et gratuit.

Incarner un changement de modèle

Ce manuel peut être vu comme une prise de responsabilité, une réaction face aux graves carences des pouvoirs publics : manque de prise en compte des ravages écologiques, manque de débat démocratique sur la façon d’aménager nos lieux de vie, manque d’attention aux envies et aux idées des populations, manque de temps laissé aux citoyen·nes pour réagir à une enquête publique, manque d’informations compréhensibles et d’accès aux dossiers…

Fatigué·es de subir ces carences et de les dénoncer en pure perte, les membres d’Occupons le Terrain ont donc choisi de créer ensemble un outil commun, accessible à toutes celles et tous ceux qui veulent incarner un réel changement de modèle, dans l’intérêt des générations présentes et à venir.

Le Manuel de résistance aux projets inadaptés, imposés & nuisibles constitue une première réalisation tangible, concrète, efficace, dont chacun.e peut s’emparer dès aujourd’hui. C’est aussi, à plus long terme, une invitation aux rencontres, aux partages de savoirs ainsi qu’aux actions concertées pour renouveler le débat public… et occuper le terrain.

