Coronavirus - "Le commerce doit payer le prix de l'échec de la politique gouvernementale" (Comeos)

La décision du comité de concertation de limiter drastiquement le shopping dans les magasins non essentiels à partir de samedi est une douche froide pour le secteur, a réagi mercredi Comeos, la fédération du commerce et des services.

"Les magasins n?ont jamais été des foyers de contamination et doivent se réorganiser pour la troisième fois. C?est incompréhensible", fustige-t-elle.

"La Belgique est le seul pays où faire ses courses seul(e) est obligatoire. Nous avons les mesures d?hygiène et de sécurité les plus strictes: nous limitons le nombre de clients dans le magasin, tout le monde porte un masque, des produits désinfectants sont à disposition. Cela fait des mois que ces mesures sont appliquées à la lettre et il n?y a aucun problème, même en période d?affluence comme les fêtes de fin d?années ou les soldes", souligne Dominique Michel, CEO de Comeos.