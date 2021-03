SC Charleroi: les Zèbres restent durement touchés par le coronavirus

Et les résultats tombés mercredi ne sont pas bons puisqu’à l’exception de Lukasz Teodorczyk, tous les positifs au Covid-19 de la semaine dernière le sont toujours en ce milieu de semaine. Et il est logique que l’attaquant polonais ne le soit plus puisque son premier test positif date d’avant la rencontre contre le FC Bruges qu’il n’avait donc pas pu disputer.

Alors qu’aucun autre joueur n’a pu retrouver le groupe restreint en ce milieu de semaine, le Sporting a aussi perdu le jeune Théo Gécé, à son tour positif, tout comme Walter Chardon, le directeur commercial du matricule 22.

Tous les deux ont été placés en quarantaine, au même titre que l’ensemble des membres du club touchés par le coronavirus.