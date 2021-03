Aides aux artistes et statut: des rencontres hebdomadaires

La coupole de fédérations culturelles Upac-T fait état de contacts suivis et constructifs avec les cabinets Dermagne (PS) et Vandenbrouck (Vooruit).

Pour l’Upac-T, Pierre Dherte constate la bonne concertation existant entre le gouvernement et le secteur culturel. - Belga.

Dans ces mêmes colonnes, le 15 février, le ministre Pierre-Yves Dermagne annonçait un premier projet de statut d’artiste « pour Pâques », et le vice-premier socialiste se prononçait pour une large consultation du secteur, une individualisation du droit, une revalorisation de l’allocation vers 1.540 euros (« L’individualisation est déjà une revalorisation »), un accès facilité pour les plus jeunes. Ces quatre points se retrouvent dans les aides décidées mardi, et le secteur culturel y voit une convergence.