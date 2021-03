Au secours, la guéguerre communautaire a disparu!

Au secours, le communautaire a disparu ! La seule raison de garder le virus serait donc sa capacité à exterminer les clashes communautaires. Qui aurait parié en effet, avant ce déchaînement viral, que les ministres de l’Enseignement, Caroline Désir et Ben Weyts ainsi que leur collègue germanophone, feraient front commun face au gouvernement fédéral et aux ministres des « autres » secteurs ? Et voilà le PS et la N-VA, si longtemps ennemis et qu’on a eu tant de mal à rapprocher, soudain sur la même ligne, défendant les mêmes intérêts, « réfédéralisés » oserait-on écrire, le temps d’un « niet » au reconfinement (attention cependant : que l’intérêt général dépasse le clivage communautaire n’empêche personne de pointer du doigt la trop grande complexité institutionnelle du pays).