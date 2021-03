Dans les grands pays occidentaux, pas de passe-droit

Si la Nouvelle-Zélande a rejoint d’autres nations comme la Russie, la Chine, Israël, l’Inde ou la Hongrie en désignant ses sportifs d’élite comme prioritaires pour la vaccination, de nombreux autres suivent l’exemple de la Belgique.

Aux États-Unis, où les olympiens ne sont pas plus privilégiés que chez nous, chacun des 50 Etats a sa propre politique en matière de vaccination et il n’y a donc pas de règle uniforme. A titre d’exemple, en Ohio, chaque personne de 16 ans ou plus peut être vaccinée dès le 29 mars, là où en Californie, après les groupes de première ligne (personnel soignant, enseignants), il faut avoir au minimum 65 ans.