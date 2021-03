Un tournoi pro, une grande première en Belgique

La Belgique accueillera pour la toute première fois un tournoi professionnel de padel, à l’occasion de la 4e manche de l’APT Padel Tour qui fera escale à Liège du 12 au 18 avril. Le circuit propose 18 épreuves de catégorie Open, Master et Grand Master, réparties en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Europe. L’Open de Liège sera aussi l’occasion pour l’APT Padel Tour de démarrer son challenge féminin, avec un prize money de 35.000 euros chez les hommes et de 10.000 euros chez les dames. Dans un souci de mise en valeur des talents locaux, les inscriptions – qui se termineront le 31 mars – sont ouvertes à tous pour offrir aux meilleurs Belges l’opportunité de se frotter au gratin mondial! Crise sanitaire oblige, les rencontres se dérouleront à huis clos, mais la finale sera retransmise par les TV locales.