Europe Cup: les Montois rêvent d’une nouvelle finale européenne

L’Europe Cup, ou plutôt la quatrième coupe d’Europe dans la hiérarchie, est associée à Mons depuis… plus de deux décennies ! Privés de joute continentale la saison passée pour la première fois depuis 22 ans, les Montois avaient fait de leur qualification une priorité. Et ils confirment de manière éclatante qu’ils sont à la hauteur puisqu’ils briguent ce jeudi (18h), à Den Bosch, une place au « Final 4 ». Ce tournoi qui réunira les quatre prétendants au titre les 23 et 25 avril, le club hennuyer y a déjà participé, en 2008, alors sous la conduite du coach Finch, n’échouant qu’à deux points du premier sacre européen d’un club belge en finale.