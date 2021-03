Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont terminé la journée partagés

Après s?être ressaisis, le BEL 20 et ses voisins européens se retrouvaient partagés mercredi à la clôture, celle-ci confirmant un recul de 0,22 pc de notre indice de référence à 3.872,00 points. Neuf de ses éléments restaient négatifs, emmenés par arGEN-X (242,80) et Umicore (45,08) qui repartaient de 3,11 et 1,74 pc à la baisse.

AB InBev (52,92) cédait 0,53 pc alors que KBC (62,28) et Ageas (49,67) étaient en hausse de 0,39 et 1,47 pc. Aperam (36,45) se distinguait en regagnant 2,94 pc, Solvay (106,35) s?appréciant de 1,00 pc tandis que UCB (78,88) et Galapagos (66,24) cédaient 0,78 et 0,45 pc. GBL (88,20) avait porté son avance à 1,38 pc, Melexis (86,15) et Elia (89,80) terminant par contre en baisse de 0,29 et 1,32 pc.

Proximus (17,95) était finalement stationnaire et Telenet (34,92) positive de 0,34 pc, Orange Belgium (22,95) terminant par ailleurs inchangée et Bpost (8,21) en hausse de 1,23 pc. Colruyt (49,92) et Ahold Delhaize (23,14) cédaient 0,83 et 0,60 pc tandis que WDP (28,50) gagnait 1,71 pc. ,

Deceuninck (2,93) rebondissait de 4,6 pc alors que Barco (19,58) et Agfa-Gevaert (3,96) reculaient de 1,1 et 2,1 pc, Jensen (27,00) et Van de Velde (26,00) de 2,5 et 1,9 pc. MDxHealth (1,09) rebondissait de 4,4 pc après avoir plongé de 8,4 pc de la veille, Nyxoah (21,00) et Mithra (24,20) chutant de 4,5 et 3 pc tandis que Biocartis (4,45) et Fagron (19,65) perdaient 1,2 pc chacune.