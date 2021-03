Lukaku présenté comme «peut-être l’attaquant le plus complet du monde» par l’Equipe

Rapidement, le Diable rouge fait taire ses détracteurs et suscite l’admiration en dehors de nos frontières. Après avoir conquis la presse italienne, c’est en France que ‘Big Rom’ est présenté comme un tout grand attaquant.

« Son arsenal de capacités, entre sa vitesse, son jeu dos au but, sa vista, sa puissance et sa finesse technique font peut-être de lui l'attaquant le plus complet du monde », écrivait le quotidien sportif français L’Equipe dans ses pages mardi.

Décrit comme « un monstre physique aux allures de boxeur » et comparé physiqument à Mohamad Ali, Lukaku est loué dans cet article pour ses grandes qualitéq physiques qui « lui confèrent un avantage énorme dans les duels » .