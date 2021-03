Israël: les leçons d’un scrutin législatif qui ne résout rien

Après le dépouillement de 88,5 % des votes de ce 23 mars, Netanyahou n’obtient pas la majorité qu’il recherche pour rester Premier ministre. La Knesset paraît plus fragmentée que jamais.

Les quatrièmes élections législatives qui se sont tenues en Israël en moins de deux ans n’apportent aucun éclaircissement du champ politique local, au contraire même puisque la plupart des partis en lice décrochent des sièges. La Knesset offre donc un visage plus fragmenté que jamais, avec 13 partis représentés et… aucune majorité parlementaire claire qui s’en dégage. Il convient d’observer que les résultats finaux ne sont pas attendus avant jeudi soir au mieux, et qu’un glissement d’un ou deux sièges pourrait modifier la donne et même de manière spectaculaire…