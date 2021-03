Bouleversement en vue dans le petit monde de l’audiovisuel francophone belge. Selon nos confrères de L’Echo et du Tijd, le groupe luxembourgeois RTL aurait mandaté la banque d’affaires JP Morgan pour étudier une cession de ses opérations en Belgique, soit trois chaînes télés (TVI, Plug, Club), deux radios (Contact et Bel), une régie publicitaire (IP) et la plateforme vidéos Play. Le CEO de RTL, Philippe Delusinne, a refusé de faire des commentaires, évoquant des « spéculations ».