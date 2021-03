Reconfinement: un pas en arrière, y compris pour la crédibilité du Comité de concertation

Voici donc le Comité de concertation contraint une nouvelle fois de faire un pas en arrière, un mois après en avoir fait deux en avant. Soyons de bon compte, la Belgique ne fait pas figure d’exception dans le rétropédalage européen, et sa capacité à avoir maintenu si longtemps la troisième vague à distance la distingue. Les responsables politiques assument ainsi de lourdes responsabilités, implorant la population, non seulement de s’exécuter (elle y est contrainte sous peine de sanctions, même si le consensus général n’est pas en cause à ce stade), mais d’y croire, ce qui est une autre histoire, qui n’est pas facilitée par la saga politique de ces derniers jours et heures.

