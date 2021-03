La « Milk Tea Alliance », née il y a un an et regroupant des jeunes pro-démocratie de plusieurs pays d’Asie, est à l’avant-plan en Birmanie. Mais, victimes de leur succès, ses participants ont été sévèrement réprimés.

Décodage

A Hong Kong et Bangkok d’abord, et maintenant en Birmanie, on a vu ces derniers mois, ces derniers jours, des foules de jeunes gens manifester avec audace leur volonté de voir leurs libertés respectées. Leurs points communs ? Trois doigts levés en signe de défi comme dans « Hunger Games », des slogans percutants, une solidarité inter-asiatique et le fait qu’ils se réclament tous d’un groupe au nom bizarre : la « Milk Tea Alliance », soit l’Alliance du thé au lait.

