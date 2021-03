Thomas Johansson: «Heureux de revoir Goffin épanoui sur les courts»

Thomas, vous êtes depuis janvier le manager général de l’APT Padel Tour: pourquoi cette reconversion professionnelle?

Je suis vraiment très excité par ce projet, c’est un tout nouveau challenge dans ma vie et je suis conscient du privilège qui m’est accordé de travailler désormais au cœur de ma passion qu’est le padel. Le potentiel de ce sport est juste incroyable, nous pouvons le remarquer à travers son expansion super rapide dans de très nombreux pays. À terme, je suis persuadé que la discipline peut devenir l’une des plus importantes au monde. Car, contrairement au tennis, qui est très compliqué, le padel est fun et accessible à tout le monde, les jeunes, les adultes et les personnes plus âgées. Le processus est encore très long, mais nous sommes sur le bon chemin. J’aspire même à voir le padel devenir un sport olympique. En attendant, ce circuit se veut accessible à tous.