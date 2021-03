Armes wallonnes au Yémen: les ONG de défense de la paix saisissent le juge des référés

Lassées par « l’entêtement » du gouvernement wallon à approvisionner le régime saoudien en armement, les ONG Ligue des Droits humains, CNAPD (Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie) et Vredesatie, avec l’appui d’Amnesty International en Belgique francophone, introduisent ce jeudi une action en référé devant le tribunal de première instance. Objectif : obtenir des magistrats qu’ils interdisent à la Région wallonne d’octroyer de nouvelles licences d’armement à destination de Ryad. La date de cette nouvelle action judiciaire n’a pas été choisie au hasard puisqu’il y a six ans, jour pour jour, qu’a débuté au Yémen un conflit sanguinaire opposant les forces gouvernementales, soutenues notamment par l’Arabie saoudite, à une coalition de groupes rebelles.