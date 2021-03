Vie privée: Frank Robben sera auditionné par les députés

Après avoir annoncé aux députés, le 11 mars dernier, qu’il mettait fin au projet de « Putting data at the center » dont il a indiqué avoir appris l’existence en lisant Le Soir, Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Protection de la vie privée (MR), était à nouveau sous le feu des questions à ce sujet, ce mercredi en commission Justice. Le projet « PDC », imaginé par le SPF Bosa (Stratégie et Appui), visait, pour rappel, à « offrir une vue intégrée » sur les données des citoyens et entreprises en matière de santé, de sécurité sociale, de fiscalité ou encore de justice. Cécile Thibaut (Ecolo-Groen), François De Smet (DéFi), Nabil Boukili (PTB), ont épinglé ce projet qui n’a pas de bases légales – ou à tout le moins imprécises – et qui a échappé au Parlement, à l’exécutif et au contrôle de l’Autorité de Protection des Données. Ils ont notamment demandé au secrétaire d’État quel était son plan stratégique pour rétablir la confiance. «