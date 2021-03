Alexander De Croo sur le reconfinement: «Je suis optimiste, on va réussir à briser cette 3e vague»

Cela devient une tradition. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a tenu à répondre aux questions des citoyens en direct sur sa page Facebook, après le Comité de concertation.

Le Premier a assuré que les nouvelles décisions n’avaient pas été faciles à prendre. « On l’a fait compte tenu de la situation dans les hôpitaux. Il y a une hausse linéaire des contaminations qui se traduit dans les hospitalisations. Le taux d’occupation des lits en soins intensifs a fortement augmenté. Et s’il y a trop de monde, il faut faire des choix et ça devient un problème pour tout le monde. Il était nécessaire d’intervenir. »