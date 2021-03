Joachim Löw entame sa tournée d’adieu

Dans l’histoire de la Mannschaft, les rencontres face à l’Islande se comptent sur les doigts d’une seule main. S’il jette un coup d’œil sur l’équipe lancée le 11 octobre 2003 par Rudi Völler, Joachim Löw ne pourra pas s’empêcher d’éprouver une pointe de... jalousie avant ce 5e match de l’histoire face aux Nordiques. Deux attaquants de pointe sur le terrain (Kevin Kuranyi et Fredi Bobic) plus un troisième (Miroslav Klose) : il ne connaît même plus ce luxe dans la configuration actuelle où seul Timo Werner répond encore à la définition du « Mittelstürmer » (et encore dans un style très éloigné d’un Karl-Heinz Rummenigge, d’un Klaus Allofs, d’un Gerd Müller...).