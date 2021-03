Ecoles: la suspension des cours la semaine prochaine pourrait être réaménagée

La décision du comité de concertation (Codeco) de suspendre dès lundi prochain l’enseignement en présentiel dans tout le primaire et le secondaire a plongé mercredi le monde scolaire francophone dans l’interrogation, voire l’incompréhension.

La mise en œuvre concrète de la mesure soulevait en effet mercredi soir pas mal de questions auprès des différents acteurs. Une réunion mercredi après-midi avec la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) n’a pas permis d’y voir beaucoup plus clair.

Syndicats et pouvoirs organisateurs ont fait part à cette occasion de nombreuses préoccupations, souvent communes.La décision notamment de maintenir les écoles maternelles ouvertes, alors que c’est là que les contacts entre enfants et profs sont les plus importants, passe très mal auprès des enseignants.