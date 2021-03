La meute de loups s’est rapprochée de son repaire flandrien et a aussitôt marqué son territoire. Vorace et surpuissant, le « Wolfpack » n’a laissé que les miettes aux autres prédateurs, en chasse ce mercredi sur les routes du Westhoek. Sam Bennett a sorti les crocs au bon moment, Deceuninck – Quick-Step ouvre sa campagne flandrienne de la meilleure des façons.

Colorées par le vent frisquet d’un hiver qui refuse de passer la main, ses joues rougies rehaussent un teint laiteux. Mais c’est la lumière de son sourire qui domine, illustrant un bien-être sans cesse plus franc, au fur et à mesure que les semaines de compétition s’enchaînent et que les succès s’additionnent, dans cette famille Deceuninck – Quick Step qui lui a rendu foi en ses capacités et plaisir de souffrir, « puisque les sacrifices ont du sens ».