La vente par rendez-vous, un pis-aller pour le commerce non-essentiel

Contrairement au premier et au deuxième confinement, les consommateurs pourront se rendre dans les magasins de vêtements, d’électro ou d’ameublement. Mais en nombre très limité et seulement après s’être dûment annoncés.

Dès ce samedi 27 mars, c’est (re-)parti pour un confinement de quatre semaines du commerce qualifié de « non-essentiel ». Ne sont donc pas concernés, exactement comme en novembre dernier, l’ensemble des points de ventes de biens et de services considérés comme… essentiels. Ils restent ouverts avec des restrictions sanitaires inchangées. Un rappel s’impose, même si la liste est longue. Il s’agit des magasins d’alimentation (qui englobent les night-shops et les spécialistes de la nourriture pour animaux), des pharmacies, des détaillants en produits d’hygiène et de soins et de tout ce qui concerne les dispositifs médicaux.