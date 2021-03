Zlatan Ibrahimovic avec la Suède: le retour du roi lion

Cinq ans après avoir pris sa retraite internationale, Ibrahimovic revient avec la Suède pour les trois prochaines rencontres (Géorgie, le Kosovo et l’Estonie).

C’est l’effervescence en Suède avec le retour de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot national. Un retour impensable, à 39 ans, cinq ans après ses adieux. Inattendu, même pour Janne Andersson, le sélectionneur qui a accueilli avec enthousiasme la disponibilité de sa vedette. « C’est merveilleux de voir qu’Ibrahimovic ait envie de revenir en équipe nationale. C’est le meilleur joueur que la Suède ait eu ces dernières années ». Et c’est aussi le meilleur actuellement si on s’en réfère au prix de « Joueur de l’année » que Zlatan Ibrahimovic a reçu… C’est bien pour cette raison qu’Andersson s’est ravisé : Ibrahimovic est encore un joueur à temps plein, pas seulement une idole. Andersson lui a rouvert les portes pour ce qu’il est encore, pas pour ce qu’il a été. Andersson sait que Zlatan a passé l’âge de s’exhiber en un spectaculaire retourné victorieux à 30 mètres du but de Joe Hart, c’était le 13 novembre 2013 pour la précision. Le temps lui a en revanche conféré une autre vertu : celle de transfigurer les siens.