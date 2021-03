«King Kev» a assumé son rôle de patron offensif des Diables

Quand le piège se referme sur vous et que la soirée s’annonce comme une galère sans nom, il faut souvent s’en remettre à son héros pour s’en sortir. Mercredi soir, après le but d’ouverture inscrit par Wilson au terme d’un contre d’école des Gallois, les Diables rouges ont pu s’en remettre à Kevin De Bruyne, leur leader offensif en l’absence d’Eden Hazard. Le joueur de Manchester City, d’une frappe lointaine aussi limpide qu’imprenable pour Ward, a remis son équipe sur les rails après une entame difficile. Quand le collectif balbutie son football, une individualité doit sortir un coup de génie pour remettre tout le monde à flot. Le 21e but en sélection du milieu offensif a servi à cela. Un joueur qui a joui d’une liberté totale de la part de Roberto Martinez sur la pelouse bosselée de Den Dreef.