Tielemans – Dendoncker: un duo amené à faire oublier Axel Witsel

Entre Youri Tielemans et Leander Dendoncker, c’est une affaire qui a toujours roulé. Leur prestation commune face aux Gallois confirme plus que jamais qu’il s’agit du duo le plus complémentaire pour suppléer Witsel dans l’entrejeu.

En l’absence d’Axel Witsel – blessé au tendon d’Achille et dont l’Euro est plus que compromis –, Roberto Martinez aurait pu se creuser les méninges pour savoir qui aligner aux côtés de Youri Tielemans dans l’entrejeu noire-jaune-rouge. Le sélectionneur national a finalement opté pour la sécurité et la complémentarité avec Leander Dendoncker, qui avait déjà joué la dernière rencontre des Diables rouges face au Danemark (4-2). Bien lui en a pris, puisque ce choix a, entre autres, permis à Kevin De Bruyne d’être plus libre un cran plus haut. Mais aussi d’assurer l’équilibre et une certaine assise défensive.