De Bruyne homme fort de la victoire, Mertens déçoit: les bulletins des Diables rouges face au pays de Galles

Thibaut Courtois (6) : Lors de la première période, il n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence et a été battu dans son duel rapproché avec Harry Wilson. Le second acte a été encore plus calme pour le gardien du Real Madrid.

Toby Alderweireld (6) : À l’image de son équipe, il a excellé dans le jeu cours et n’a pas pris de risques dans ses passes. Pratiquement jamais mis en difficulté par les attaquants gallois.

Thomas Vermaelen (6) : Pour son retour, il s’est montré très à l’aise techniquement et a plusieurs fois orienté le jeu sans aucun déchet de sa part. Malgré sa vitesse déficiente, il n’a pas été piégé par les quelques tentatives de percées en profondeur. Solide, mais il a toutefois été remplacé à la pause par Jason Denayer.