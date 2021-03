Le pays de Galles privé de sa «clé Allen» en début de match : le jeu de mots que vous avez peut-être manqué en direct (vidéo)

Le pays de Galles a dû se passer de Joe Allen, l’un de ses joueurs les plus expérimentés, après 7 minutes de jeu seulement à cause d’une blessure musculaire. Le médian de Stoke City et ancien de Liverpool a donc dû quitter la pelouse.

Pierre Deprez, journaliste RTBF présent en bord de terrain, a même voulu souligner avec humour le rôle important du médian gallois pour son équipe. « Et pourtant, il avait peut-être la clé du match...Allen ». Un jeu de mots qui n’a pas été capté par Vincent Langendries lors du direct mais qui n’a pas échappé aux téléspectateurs les plus attentifs.