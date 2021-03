Le confinement « général » est injuste car oui, il est en partie arbitraire. Mais ces fermetures sont peut-être la plus juste des injustices lorsque personne ne veut ou ne peut plus en assumer une part.

Ceci est une troisième vague.

Ceci est un confinement.

Personne ne peut dire que c’est le dernier effort du genre.

Le testing est nébuleux.

Le tracing est chaotique.

La vaccination est en route mais peut faire nettement mieux.

Et donc oui, c’est un échec puisque nous en sommes revenus à nos débuts. Ou comme le tweetait de façon imagée un observateur : « J’ai l’impression d’avoir fait régime pendant un an et d’avoir pris 20 kilos. » Ce n’est pas tout à fait vrai, mais c’est tout sauf faux.