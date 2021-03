Le débrief de Philippe Albert: «La preuve que Kevin De Bruyne est meilleur dans l’axe»

1. «De Bruyne doit jouer avec Tielemans au milieu»

Sans en faire du tout une fixation, ce que je vous disais avant la rencontre s’est très vite vérifié: à partir du moment où De Bruyne est venu se repositionner dans une position plus centrale, en quittant son carcan qui l’empêchait de toucher des ballons sur la droite, il s’est montré bien plus productif. Et avec lui, c’est toute l’équipe belge qui a pu desserrer le nœud coulant qui lui avait été passé autour du coup par le but gallois. Je persiste et signe, KDB doit faire la paire avec Tielemans pour avoir tout le jeu devant lui. À cet endroit du terrain, il peut davantage s’exprimer en alternant les combinaisons et les frappes. Pour mieux rayonner. Ne pas arriver à ce constat après le match qu’il a livré face au pays de Galles, c’est faire preuve de mauvaise foi.