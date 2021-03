«This bitter end», le très bel album de Veronica Swift

A même pas 26 ans, Veronica Swift a déjà une belle carrière : elle a enregistré son premier album, Veronica’s House of Jazz, en 2004, à 9 ans. Depuis, il y en a quatre autres, avec celui-ci, plus des études de musique plus une tournée avec Wynton Marsalis et le Jazz at Lincoln Center Orchestra. La jeune chanteuse a une voix formidable et un magnifique phrasé. Dans « You’ve got to be carefully taught », de Rogers et Hammerstein II, elle a l’ampleur et le scat d’Ella Fitzgerrald. Dans « Getting to know you », des mêmes, elle a la légèreté de Stacy Kent. Avec « The man I love », des Gershwin, elle frôle la raucité de Billie Holiday. Et pour « This Bitter Earth », de Clyde Otis, on en vient à aimer cette version autant que celle de Dinah Washington. De fameuses références. Treize reprises, parfaites, en quartet, avec des cordes de temps en temps. Un très bel album.