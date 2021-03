Le bel hommage de Pinheiro, Ineke et Cavalli à Bill Evans: l’écoute intégrale

Hormis une reprise de Michel Legrand (« You must believe in spring ») et une autre de Leonard Bernstein (« Some other time »), cinq morceaux de Bill Evans, dont les fameux « Turn out the stars » et « Waltz for Debby ». Tiens, Bill Evans était pianiste, non ? Et il n’y a pas de piano dans ce trio : Ricardo Pinheiro à la guitare, Eric Ineke à la batterie et Massimo Cavalli à la contrebasse. Pas de problème, la guitare réinterprète avec lyrisme et même romantisme le piano d’Evans et la trame rythmique de la basse et des drums, subtile et intense, épouse adéquatement ses lignes musicales, que ce soit dans ses compositions ou dans les morceaux qu’il a souvent interprétés. Et l’on se prend à se dire que guitare ou piano, en fin de compte, rien ne change vraiment, si le musicien joue vrai. Comme Evans jadis, comme Pinheiro aujourd’hui.