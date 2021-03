La Wallonie a des doses, mais vaccine à flux tendu

Tout le monde insiste sur l’importance de la vaccination pour faire diminuer le nombre de personnes infectées. Du Premier ministre à l’Union wallonne des entreprises, c’est avec insistance que l’on invite « les différentes autorités à poursuivre les efforts pour augmenter encore l’efficacité de l’organisation de la vaccination et la rapidité de sa mise en œuvre ».

Ce dont doute plusieurs citoyens, dont un habitant de Waterloo, âgé de 73 ans, qui nous a contacté pour nous signaler qu’il n’avait toujours pas reçu de convocation : « Et quand je téléphone à mon médecin traitant pour lui rappeler que je ne peux pas être vacciné avec l’AstraZeneca car je suis sujet aux thromboses, il me répond qu’il a téléphoné aux centres de Tubize et de Braine-l’Alleud et que, quoi qu’il arrive, je ne pourrais pas être vacciné car il n’y a aucune dose disponible pour le moment. »