«Nous n’avons pas paniqué»: Vertonghen et Tielemans soulignent la «maturité» des Diables face aux Gallois (vidéos)

Malgré l’ouverture du score du pays de Galles, les hommes de Roberto Martinez n’ont pas perdu confiance et ont finalement décroché la victoire 3-1.

Capitaine de la Belgique en l’absence d’Eden Hazard, Jan Vertonghen est conscient que les Diables rouges n’ont pas livré leur meilleure prestation dans la victoire face au pays de Galles mercredi lors de la 1re journée du groupe E des qualifications pour le Mondial 2022 mercredi à Louvain.

« Ce n’était pas notre meilleur match mais il faut parfois gagner sans bien jouer. C’est ce que les grandes équipes font », a lancé Vertonghen en conférence de presse mercredi après la rencontre. « Après le but d’ouverture, nous n’avons pas paniqué car nous avons des joueurs de classe mondiale devant et nous savons que nous allons marquer au moins un but. C’est bien d’avoir cette confiance au sein de l’équipe. »

Blessé lors de la défaite en quarts de finale de l’Euro 2016 lors de la dernière confrontation face aux Gallois, Vertonghen assurait que la victoire acquise mercredi n’avait le goût d’une revanche.