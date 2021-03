ZAD d’Arlon : site nettoyé et plainte contre la police

Depuis dix jours, le site de la ZAD d’Arlon a été nettoyé et clôturé, et les arbres tronçonnés. - J.-L. B.

Voilà dix jours, la fameuse ZAD mise en place dans l’ex-sablière de Schoppach, rebaptisée la zablière d’Arlon, était évacuée de façon inattendue par 150 policiers de la zone de police d’Arlon et de la police fédérale, alors que cette nuit-là du dimanche 14 au lundi 15, il n’y avait que neuf zadistes à l’intérieur du site.

Dix jours plus tard, l’intercommunale Idélux propriétaire de ces 30 hectares et qui veut y aménager un parc d’activités économiques n’a pas tardé à faire table rase de cette occupation illégale de la carrière. Les épicéas scolytés ont disparu sur la hauteur de la falaise, le site a entièrement été ceinturé par une clôture similaire à celle qui a été posée sur des dizaines de km pour la peste porcine africaine, barbelés en plus, le bas du site a lui aussi été rasé de ses arbrisseaux et les cabanes et autres constructions des zadistes ont été démontées, broyées et envoyées vers divers pôles de tri.