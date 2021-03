{Exact, intact}: parfois sans rime, souvent avec raison

Si vous suivez régulièrement cette chronique, bien des pièges de la prononciation du français ne le sont plus pour vous. Vous jonglez avec les magnats magnifiques, vous déjouez le choc du chaos, vous vous délectez de gentils babils. Tout cela en gardant à l’œil Œdipe, la xénophobie et quelques autres dilemmes phonétiques.

Mais nous sommes loin d’avoir épuisé cette matière. Le défi du jour est d’apprivoiser les finales graphiques -ct, dans des mots comme intact, correct ou verdict. Pas de quoi fouetter un chat, me direz-vous. Pour une fois que la graphie coïncide avec la prononciation <kt>, haut les cœurs ! Las, c’est oublier aspect , succinct et, chez certains, exact. Une fois de plus, il va nous falloir combiner intellect et instinct dans le plus strict respect de l’orthoépie française.